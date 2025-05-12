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Мотоциклист пострадал при наезде на стоящие машины дорожной службы под Псковом

На улице Балтийская в деревне Борисовичи Псковского района возле дома №1 21 мая произошел инцидент с участием мотоциклиста 1990 года рождения, который совершил наезд на стоящие транспортные средства дорожной службы, проводившей ремонтные работы, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении ГАИ ОМВД России по Псковскому району.

В результате аварии пострадал сам водитель мотоцикла, который был доставлен в Псковскую областную клиническую больницу. Установлено, что во время происшествия мотоциклист был в застегнутом мотошлеме. У него имеется действующее водительское удостоверение на право управления данным видом транспорта, а сам мотоцикл зарегистрирован.

Водитель был трезвым.