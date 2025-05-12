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Столкновение автобуса с грузовиком на полчаса перекрыло движение на перекрестке в Пскове

Столкновение автобуса с грузовиком на полчаса перекрыло движение на перекрестке в Пскове. ДТП произошло 23 мая на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной напротив дома №8 по Инженерной.

Маршрутный автобус и «Газель», двигаясь по Инженерной, въехали на перекресток с круговым движением. На втором съезде автобус продолжил движение в правой полосе, а водитель «Газели» решил совершать покинуть «круг» из внутренней полосы.

В результате столкновение движение через перекресток было перекрыто в течение получаса.

В автобусе находилось несколько десятков пассажиров.