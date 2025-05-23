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Попытка вернуться в поток привела к ДТП на Рижском проспекте в Пскове и 6-часовому ожиданию

Дорожно-транспортное происшествие на Четырех углах в Пскове попало на видео. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент столкновения 29 мая в 08.02 напротив дома №7/31А по Рижскому проспекту.

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Водитель Daewoo Nexia при движении с Ольгинского моста намеревался совершить поворот налево на улицу Максима Горького. Увидев дорожные знаки, ограничивающие движения по этой улице на время ремонта, остановился и попытался вернуться обратно на Рижский проспект. При этом задел Nissan Note, который двигался по Рижскому проспекту прямо в сторону улицы Петровской.

Автомобили получили технические повреждения. Участники простояли в левой полосе на Рижском проспекте более 6 часов. Экипаж ДПС прибыл на место происшествия в 14.00. Участники разъехались около 14.30.