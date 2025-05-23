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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове на улице Коммунальной сбит пешеход

30.05.2025 11:26|ПсковКомментариев: 0

В Пскове на улице Коммунальной пешеход пострадал после наезда автомашины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей, дорожно-транспортное происшествие произошло 29 мая в 8.40 на улице Коммунальной у дома №16, на перекрестке с улицей Киселева.

Женщина 1975 года рождения, управляя автомашиной Honda Accord, не уступила дорогу пешеходу, переходившей дорогу не нерегулируемому пешеходному переходу.

У пострадавшей 1991 года рождения выявлен перелом пальца стопы, ушиб плечевого и тазобедренного суставов.

Водитель автомашины сообщила в объяснении, что двигалась по Коммунальной в сторону улицы Петровской в правом ряду. Пешехода не заметила из-за двигавшейся в левом ряду автомашины.

По факту происшествия проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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