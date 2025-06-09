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Устроившего смертельное ДТП с ребенком иностранца на трассе Р-23 «Псков» будут судить в Ленобласти

Уголовное дело об аварии в Гатчинском округе Ленобласти, приведшей к гибели ребенка, направлено на рассмотрение в суд. Прошлой осенью мопед столкнулся с автомобилем. Медикам не удалось спасти маленькую пассажирку.

Как сообщает прокуратура Ленобласти 9 июня, в Гатчинский городской суд для рассмотрения направлено уголовное дело о нарушении ПДД в отношении иностранного гражданина.

По версии следствия, авария произошла 30 сентября 2024 года. Иностранец был на скутере. Он находился в состоянии опьянения и не имел права управления ТС. Ехал по обочине трассы Р-23 «Псков» в Гатчинском округе, совершил опасный разворот, не убедившись в безопасности маневра, и выехал на полосу, где столкнулся с автомобилем.

В результате аварии 4-летняя пассажирка скутера получила тяжелые травмы, от которых 8 ноября 2024 года скончалась. Она была без мотошлема, пишет 47news.ru.

Ранее предварительно сообщалось, что на мопеде ехал 27-летний гражданин Таджикистана. Он врезался в грузовик, которым управлял 59-летний петербуржец. Большегруз перевозил трактор. От удара у мопеда вырвало колесо, оно отлетело в Honda Pilot, которая ехала по встречной полосе.