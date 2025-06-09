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Тройное ДТП на Коммунальной в Пскове произошло при выполнении левого поворота. ФОТО

Тройное ДТП на улице Коммунальной в Пскове произошло при выполнении левого поворота одним из водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июня в 13.00 на улице Коммунальной у дома 57-а.

Мужчина 1974 года рождения за рулем Chery Tiggo при повороте налево вне перекрестка не пропустил встречную автомашину и совершил столкновение с Volkswagen Passat под управлением молодого человека 2000 года рождения. После Chery совершил столкновение с BMW 740, за рулем которого был мужчина 1969 года рождения.

Пострадавших нет. Водитель Chery привлечён к административной ответственности по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ (Невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимуществом). Оштрафован на 500 рублей.

Автомобиль Chery двигался по Коммунальной на разрешающий сигнал светофора, поворачивал налево к рынку «Нива». От удара его развернуло. Водитель BMW также двигался по Коммунальной со стороны Западной.

Водитель Chery в объяснении сотрудникам полиции написал, что водитель встречного «Фольксвагена» двигался с превышением скорости и врезался в его автомобиль.