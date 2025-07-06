«Путешествие» по островку безопасности на Рижском проспекте водитель объяснила погодой

Стали известны подробности наезда на островок безопасности в Пскове на Рижском проспекте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 13 июля в 02.57 на Рижском проспекте у дома 93.
Фото предоставлено отделом Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову
Водитель «Лады» 1998 года рождения совершила наезд на препятствие – светофорную стойку. Произошедшее она объяснила погодными условиями.
Пострадавших нет. Вынесен отказ в возбуждении дела об административном правонарушении.