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Столкновение произошло в Пскове на Рижском проспекте из-за проезда на запрещающий сигнал светофора

Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте из-за проезда на запрещающий сигнал светофора. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия напротив дома №96-б (поворот к «Ленте») 23 июля в 23.30.

После включения дополнительной секции светофора, разрешающей поворот налево, начали движение автомашины для поворота в сторону «Ленты». В этот момент один из водителей на встречной полосе продолжил движение.

Участники вызвали полицию и простояли на перекрестке примерно до 01.20.