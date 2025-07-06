АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир «Форда» пострадал в столкновении с лосем в Псковской области. ФОТО

Пассажир автомашины пострадал в столкновении с лосем в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, это произошло 25 июля в 21.50 на 4-м километре дороги Дубровка - Дедовичи, Дедовичского района.

Водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Ford Focus, на закругленном участке дороги совершил наезд на переходящее проезжую часть дикое животное - лося. В результате ДТП лось погиб на месте.

Пассажир автомобиля получил телесные повреждения, водитель не пострадал.