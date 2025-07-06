АвтоМир / Происшествия / ДТП

Начало движения с обочины привело к ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков

Начало движения с обочины привело к ДТП на трассе Санкт-Петербург – Псков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 25 июля около 12.00 на 194-м километре дороги Санкт Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с республикой Беларусь (Плюсский район).

Водитель 1958 года рождения на автомобиле Mitsubishi ASX, начиная движение с обочины, не пропустила движущийся в попутном направлении автомобиль Gelly Mongaro под управлением женщины 1986 года рождения.

Пострадала водитель Mitsubishi.