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Появились фото с места наезда Kia на стену БКЗ в Пскове

Появились фото с места дорожно-транспортного происшествия возле большого концертного зала Псковской областной филармонии, сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулем».

Фото: «Псков. За рулем» / Telegram

По предварительной информации, около 14:40 на улице Некрасова возле дома №22 водитель автомобиля Kia, мужчина 1945 года рождения, совершил наезд на стоящее транспортное средство, после чего совершил наезд на препятствие в виде фасада здания большого концертного зала Псковской областной филармонии.

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Фото здесь и далее: Юрий Иванов / «Жесть по-псковски»

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства случившегося выясняются.