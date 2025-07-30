АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Гдовском районе в ДТП с ВАЗом погибли двое детей

Два ребенка погибли и три человека пострадали в результате съезда в кювет легкового автомобиля на трассе в Гдовском районе. Среди пострадавших двое детей и один взрослый, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По предварительной информации, на 148-м км автодороги Псков - Гдов - Сланцы Гдовского района водитель автомобиля ВАЗ-2111 не справился с управлением, съехал в кювет, где совершил наезд на дерево. В результате ДТП два пассажира, мальчики 2009 и 2011 года рождения, погибли на месте», - приводит сообщение ТАСС.

В результате ДТП пострадал водитель и еще два пассажира - мальчики 2009 года рождения.