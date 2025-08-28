АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир скутера пострадала при столкновении с Renault в Пскове

Пассажир скутера пострадала в результате столкновения с автомобилем Renault в Пскове 14 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В 14.35 у дома №38 по улице Кузбасской Дивизии в Пскове водитель скутера, мужчина 1964 года рождения, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего совершил столкновение с Renault под управлением женщины 1985 года рождения.

В результате ДТП пострадала пассажир скутера, женщина 1967 года рождения, госпитализация не потребовалась. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.