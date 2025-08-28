Lada Largus врезался в маршрутный автобус на Октябрьском проспекте Пскова. ВИДЕО

Водитель Lada Largus врезался в маршрутный автобус с пассажирами на Октябрьском проспекте Пскова. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия 29 сентября в 08.58 у дома 41/48, на перекрестке с улицей Вокзальной.
При движении в сторону Крестовского путепровода водитель Lada Largus сместился из левой полосы вправо и совершил боковое столкновение с маршрутным автобусом №12. Транспортные средства получили технические повреждения.
В момент ДТП в автобусе находилось не менее 21 пассажира, они вышли из автобуса сразу после столкновения.
В 10.25 участники разъехались.