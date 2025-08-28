Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове на улице Шоссейной

АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель пострадал при столкновении двух автомашин в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 5 октября в 17.25 у дома 1 по улице Шоссейная.

Водитель Kia Sportage, мужчина 1959 года рождения, при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение с Renault Scenic под управлением мужчины 1993 года рождения, который двигался со встречного направления прямо.

После столкновение водитель Kia наехал на металлическое пешеходное ограждение.

Водитель «Рено» обратился за медицинской помощью, из областной больницы после осмотра отпущен.