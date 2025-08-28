АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове на улице Вокзальной водитель автомашины сбил велосипедиста

В Пскове на улице Вокзальной водитель автомашины сбил велосипедиста. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 15 октября в 08.55 у дома №46 по улице Вокзальной.

Водитель Chery Tiggo, мужчина 1958 года рождения, при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не предоставил преимущество велосипедисту - мужчине 1977 года рождения.

В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения. Не госпитализирован.