В Пскове женщина на Toyota Camry повредила две припаркованные машины. ФОТО

В Пскове женщина на Toyota Camry повредила две припаркованные автомашины. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, дорожно-транспортное происшествие произошло 3 ноября в 08.05 у дома №40-А по Коммунальной.

Водитель Toyota Camry, женщина 1968 года рождения, совершила наезд на препятствие – бордюрный камень. Затем – столкновение с Volkswagen Passat, за рулем был мужчина 1979 года рождения. После наехала на припаркованный фургон Volkswagen LT 28 в отсутствие водителя.

Пострадавших нет. Произошедшее оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Женщина из Toyota не выполнила законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на алкоголь. Материалы по данному происшествию направлены в суд для принятия решения.

Водителю грозит ответственность по статье 12.26 КоАП РФ.