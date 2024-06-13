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АвтоМир / Автоблоги

Обзор дорожных нововведений: Мотоциклам да, разворотам нет

13.06.2024 17:56|ПсковКомментариев: 0

В конце мая и начале июне в Пскове принято несколько важных решений в сфере безопасности движения.

 

Мототранспорт

Мотоциклисты подбрасывают в воздух чепчики шлемы. Спустя 12 лет отменён драконовский запрет на передвижение мототранспорта по двум центральным улицам Пскова. Одно из самых спорных решений комиссии по безопасности дорожного движения. Его несколько раз пытались пересматривать в самом разном ключе. В разное время были попытки: А) изменить время действия запрета; Б) уточнить географию запрета; В) ввести тотальное «запрещение», выражаясь официальным новоязом.

 

Фото: Telegram-канал «Псков. За рулём»

Предполагаю, что последней каплей стал запрет на пересечение перекрестка с Рижским проспектом по Киселева в прямом направлении. Ранее принятые решения суммировались в легкий маразм. Получилось, что всем нельзя прямо, а мотоциклам можно было только таким способом.

Одной из причин введения запрета назывались жалобы на рёв мотоциклов в ночное время. Серьезно к этому относиться сложно. От постоянного движения машин намного больше шума. А в некоторых представителей сексуальных меньшинств, разъезжающих на легковых автомашинах в 4 утра с громкой музыкой, очень сильно хочется кинуть стеклянной бутылкой. Запретите сабвуферы, что ли, раз мы идём путём «запрещения».

Второй причиной запрета в свое время было резонансное ДТП. Стало ли на улицах города безопаснее? Тот пешеходный переход, на котором случился заезд на заднем колесе, сейчас оборудован светофором. Виновник смертельного заезда на заднем колесе давно отсидел и вышел на свободу. И мог вернуть право управления транспортом. А светофор людей не всегда спасает. 

Кто-то всерьез верит, что безбашенного мотоциклиста остановят дорожные знаки? Пьяным за руль нельзя, а все равно алкоголиков пачками вылавливают. А если пьяный тракторист кого-то переедет, запретим движение тракторов по этой улице? А помните, как на Ленинградском шоссе пьяный дальнобойщик легковую машину расплющил на светофоре? Можно было попробовать запретить грузовики на федеральной трассе. Проблемы решаются не запретами, а долгой и кропотливой работой. В первую очередь правоохранительных органов, а их деятельность заточена немного под другое. Как выразился в свое время один из участников комиссии по БДД, «из-за одного идиота не должны страдать все». Время показало, что он был прав.

Новая разметка на перекрёстке Рижский - Киселёва

По предложению «Убитых дорог» меняется организация движения на перекрёстке Рижский - Киселева. У дома 16 по Рижскому проспекту дорожный знак 3.30 (стоянка запрещена по четным числам месяца) заменили на 3.27 «Остановка запрещена» с дополнительной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Забавный момент, на который обратил движение один из авторов предложения Максим Пушкин. Еще недавно на Рижском 16 по чётным дням можно было остановиться в крайней правой полосе до 5 минут, а по нечётным дням можно было и вовсе весь день безнаказанно бросить свое ведро в правой полосе.

Это очередной кусочек постепенно складывающейся мозаики полного запрета на парковку вдоль Рижского и Октябрьского проспектов. Осталось победить вредную привычку парковаться «елочкой» у Р-16 и на предыдущем участке улицы – от Народной до Киселева. А потом дойдет и до самого сложного - Октябрьский проспект в районе Иркутского переулка.

Вторая часть инициативы - у дома 21 по Рижскому проспекту демонтирован дорожный знак 3.24 (ограничение максимальной скорости 50 км в час), так как его действие распространяется только до перекрестка с улицей Киселёва. Он носил скорее вспомогательно-пропагандистский характер и напоминал о действующем на части Рижского проспекта лимите скорости 50 км в час.

Следующую часть изменений удастся увидеть только после появления разметки. Разделительные островки из термопластика снизят вероятность проезда прямо по Киселёва. Нововведение сделает невозможной стоянку автотранспорта на закруглениях перекрестка. Выезд с Киселёва на Рижский проспект станет «прикрытым». Количество мест для парковки увеличивается на улице Киселева. Проект предусматривает парковку елочкой возле «МТС». Как отмечает автор предложения, автомобили будут стоять в тени.

Турборазметки и турбоизменения

Болевой точкой остаются псковские «турбоперекрестки». Разметки пока нет, знаков нет. А постоянные столкновения ставят сложноразрешимый вопрос – по каким правилам судить – по обычным или турбоперекресточным? «Убитые дороги» доработали свою схему полосности на площади Победы (схему движения по площади Героев-Десантников не меняют, видимо, там все считается совершенным).

Самое главное: будет две полосы для «выпуска» с улицы Фабрициуса. В первом варианте была только одна, но транспорт пихался в две. Еще одна полоса, по которой с Фабрициуса едут прямо на Советскую и направо на Кузнецкую в сторону Ботанического сада, отделяется буфером.

Все движения по полосам дублируются дорожными знаками «Направление движения по полосам». Появится запрет перестроения в крайнюю полосу. Вот это, по моему мнению, самая сложная часть для многих водителей. Как узнать, что нельзя перестраиваться? Очень просто: по сплошной линии разметки. Примерно такие же имеются перед обычными перекрёстками, но мало кто обращает внимание на них.

Запрет на разворот на площади Ленина

Принято решение запретить разворот на площади Ленина при движении с Ольгинского моста по обращению частного гражданина в ГИБДД города. Сама проблема пустяковая. Сколько раз в день там разворачиваются? Вернее, если правильно поставить вопрос: сколько раз в месяц?

Фото: Яндекс Карты

Любые рассуждения на тему конкретно этого запрета выводят на более серьёзную проблему: люди не знают правил движения. Разворот из левой полосы с Ольгинского моста производится на дополнительную секцию при основном зелёном. А движение с Троицкого моста направо на Ольгинский идет на дополнительную секцию и основной красный. Следовательно, «запсковские» должны уступить разворачивающемуся условно «завеличенскому». Среди противников запрета – водители с улицы Набережная реки Великой. Они готовы прошмыгнуть сразу через две полосы, чтобы попасть в левую.

В соцсетях был забавный комментарий: мол, я еду с Запсковья и не обязан знать, какой там сигнал горит на светофоре с другой стороны – основной зеленый или красный. Согласно пункту 13.5 ПДД знать это и необязательно. Надо просто уступать. Где творческий подход ГИБДД? Надо специально направлять подставную машину на разворот с Ольгинского моста, а потом показательно дрючить, всех кто не уступает. Получается, решение о запрете потакает людям, не знающим правил дорожного движения. С другой стороны, поворот в этом месте неожиданный и опасен этим.

Подобные неожиданно незапрещенные развороты происходят не только на площади Ленина. Аналогичным образом собираются поступить с разворотом на улице Кузбасской Дивизии, на перекрестке с Юбилейной. Список можно продолжать бесконечно, комиссия практически обеспечила себе дополнительный новый фронт работы. Примерно как с развешиванием указателей проезда к разным коммерческим организациям. Одобрили разок – получите бесконечный вал обращений от предпринимателей.

Вторая часть обращения по площади Ленина - движение с Ольгинского моста из средней полосы налево. Обычная ситуация: две полосы для поворота направо в сторону Октябрьской площади свободны, а левая полоса в сторону Запсковья стоит с середины Ольгинского или от «Четырех углов». Закономерно появляется искушение объехать всех стоящих и промчать из средней полосы налево. Некоторым легально поворачивающим налево такие маневры не по нутру, и они начинают жаловаться. Уверен, дело больше просто во вредном характере, чем в реальной опасности. Мол, я стоял, пусть другие не выпендриваются.

Теоретически официально можно было разрешить одновременно поворот налево и направо из средней полосы. В городе хватает мест, где в полосе можно одновременно стоять в ожидании разрешающего и занимать полосу:

- поворот налево с Коммунальной на Народную;

- поворот направо с Некрасова на Октябрьский;

- поворот налево с Крестовского шоссе у дома 41.

Из официального коммюнике комиссии следует, что глава Пскова Борис Елкин предложил обратиться в региональный комитет по транспорту и дорожному хозяйству для установки камеры фотовидеофиксации. На этом все, скорее всего, и закончится. Во-первых, по новому законодательству камеры у нас устанавливаются в местах повышенной аварийности. А, во-вторых, что будет предметом нарушения? Сейчас псковские камеры умеют наказывать за превышение скорости, нарушения парковки, стоп-линию, проезд на красный и непристегнутый ремень. На этом функционал исчерпывается. Автоматический штраф за поворот не из того ряда есть в других регионах. Следовательно, придется перенастроить существующие комплексы, если есть такая техническая возможность или заказывать новые в следующем транше на аренду. Если и будет камера, то нескоро.

Ликвидация пешеходного перехода на улице Рокоссовского

Впервые за долгое время возвращается практика пешеходных переходов. Утром 16 марта на улице Рокоссовского у дома 22-а был сбит велосипедист, позже он скончался в больнице. Водитель автомобиля Mercedes Benz 2002 года рождения совершил столкновение с велосипедистом 1970 года рождения, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде.

Можно сказать, что пешеходник убийственный. Но можно и вспомнить ПДД – при переходе дороги нужно спешиваться. Горячо поддержу петицию о возвращении телесных наказаний и введении публичной порки велосипедистов и самокатчиков, которые не спешиваются на перекрестках. К сожалению, таких инициатив не выдвигают, ограничимся ответом на просто вопрос: «Что теряют пешеходы?» А почти ничего. На нечетной стороне Рокоссовского нет мест массового притяжения. Куда идти? В гаражный кооператив и на платную стоянку? Чтобы попасть к конечной автобусной остановке у всех желающих есть удобный пешеходный переход со светофором. Единственное, что хоть как-то оправдывало существование перехода – отдельная остановка пригородных автобусов.

Парковки для туристических автобусов

Региональный транспортный оператор просит «застолбить» за туристическими автобусами три парковки в центре Пскова. Как сообщается в обращении генерального директора «Псковпассажиравтотранса» Юрия Михайлова, в конце прошлого года правительство области купило предприятию 10 новых туристических автобусов большого класса, в том числе для обслуживания прибывающих делегаций и туристических групп. Перевозчик сталкивается с проблемой – нет парковок у мест, используемых для обслуживания гостей города.

Для стоянки автобусов большого класса у Псковского Кремля предлагается обозначить места стоянки «только для автобусов» в трех местах 1) у Рыбницкой башни Кремля и 2) «правого края проезжей части перед перекрестком ул. К.Маркса и Л.Поземского». 3) На Октябрьской площади «перед памятником «Княгине Ольги».

Я готов поддержать любые коммерческие предложения автобусного парка, пусть только сначала наладят бесперебойное движение основных автобусных маршрутов. При Георгии Сергеевиче Лупандине 11-й автобус ходил как часы, сейчас даже утром в рабочие дни можно увидеть вереницу 30-х, 25-х, 22-х и редкий 11-й большой вместимости.

Если говорить о предложениях, у Рыбницкой башни проходят маршруты 1, 11 и добрый десяток маршрутов с гдовского направления. Не все маршруты обслуживаются «Псковпассажиравтотрансом». Не получится ли столпотворения маршруток из-за туристических автобусов?

По поводу парковки на улице Карла Маркса однозначно – забирайте. Широкая дорога, несколько полос, автобусы и так занимают правую. А вот в части парковки на Октябрьской площади большие сомнения. Не верю, что это вообще могут разрешить теоретически.

Между прочим, в Пскове вообще нет парковок исключительно для автобусов, если не считать площадку отстоя на Рокоссовского. А вот в соседней деревне Родина есть напротив здания ДК. Давайте равняться на успешные решения. Приоритет развития общественного транспорта давно предусмотрен разными важными государственными документами и декларациями.

И в заключение две новости – хорошая и плохая. Начнем с хорошей. Комиссия по безопасности движения теперь не только решает проблемы по мере поступления, но начинает думать наперед. Озвучена проблема будущего движения к парку аттракционов в Корытово. Еще можно вспомнить грядущее 16 июня открытие нового «Солдатского» пляжа. Плохая новость: скоро все туда поедут, а ничего нового быстро придумать не получится. Боюсь, что в перспективе нам грозит только установка новых светофоров, на перекрестке Юбилейная – Райниса и на самой Яна Райниса у поворота налево к парковке парка аттракционов.

Денис Бахтин

P.S. Дорожные знаки на кольце Инженерной – Индустриальной не исправили. При движении с путепровода перекресток не круговой и грузовикам всё ещё можно ехать по встречке.

Источник: Псковская Лента Новостей
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