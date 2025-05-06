А идите... на стадион!

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06.05.2025 13:31|ПсковКомментариев: 0

6 мая на три часа с 14.00 до 17.00, на время проведения легкоатлетической эстафеты, будет перекрыт центр Пскова. Порассуждаем, что не так с ограничениями, насколько все плохо организовано и куда должны пойти бегуны.

 

Сначала немного о том, что ждёт водителей. Площадь Ленина будет закрыта не полностью. Ольгинский мост не входит в список. С Рижского проспекта можно будет попасть налево на Запсковье в сторону Поземского. К ДКП и Кремлю - нет, там будет ограничено.

Для движения из центра на Запсковье есть еще один запасной вариант - улица Карла Маркса. Карлушка перекрываться не будет. Но, если вы захотите проехать с Карла Маркса на Завеличье, надо будет ехать разворачиваться на перекресток улиц Труда и Поземского.

Что удивительно: ограничения затрагивают улицу Некрасова от Советской до улицы Ленина. Обычно во время всяких ярмарок на Октябрьской площади ее оставляют открытой. Аналогичная история с улицами Гоголя и Свердлова. Сегодня рабочий день, на этих улицах сосредоточено много государственных и муниципальных организаций. Рабочие поездки не всегда можно отменить.

Спецтранспорт сможет проехать с улицы Гоголя на Карла Маркса и Кузнецкую через Комиссаровский переулок. А что делать остальным обитателям улиц Некрасова и Гоголя? Правильно - кататься кругами мимо СИЗО через улицу Спегальского. На Маркса-то двухстороннее движение забыли вернуть.

Кузнецкая полностью перекрыта от площади Победы до Октябрьского проспекта. Вне зоны транспортной доступности остаются два социальных учреждения - детская и «взрослая» поликлиники. Если клещу приспичило вас укусить именно сегодня или нужны результаты анализов, на пути в инфекционку вас ждут дополнительные сложности. Лаборатория, знаете ли, открыта только в рабочие часы.

Не нужно быть Спинозой, чтобы угадать основные загруженные точки. С Юбилейной через центр можно будет просочиться по Гражданской и Толстого. Все основные автобусы с Завеличья (двойка, тройка, четверка и семнадцатый) поедут через улицу Максима Горького. Как и остальной транспорт.

Среди улиц для объезда названы Труда, Инженерная, Карла Маркса, мост 50-летия Октября. Можно уже сейчас представить, что будет твориться на этих улицах. Все смешалось в кучу: люди и кони, легковой транспорт и пассажирские автобусы. Все ради удобства бегущих людей. Разве это уважительно по отношению к участникам дорожного движения?

Сами организаторы подошли к процессу фривольно. На сайте организующего побегушки издания говорится про «пару часов». Даже первоклассник скажет, что с 14.00 до 17.00 - это совсем не два часа. А в телеграм-канале у организаторов черным по белому написано, что ограничение действует с 14.00 до 18.00. Ребят, вы там определитесь со своими хотелками.

Кстати, список перекрытых улиц у организаторов не нашел. Действительно, а зачем? Прихожу к выводу, что неудобства горожан организаторов совершенно не волнуют.

Можно не прикрываться традициями. Эстафеты давно перестали быть регулярными. За пять постковидных лет помню только одну «очную» в 2022 году. Кстати она проходила на набережной Великой и никому не мешала. Потом были какие-то пародии в стиле «вы снимаете видео, как бежите за Победу в любом месте и присылаете нам».

80 лет назад в городе было полторы машины и та у председателя облисполкома. Сейчас совсем другое время. Почему все должны терпеть неудобства из чьей-то нелепой прихоти, совершенно непонятно.

И речь идет не просто про комфортное передвижение. Некоторые псковские чиновники уверены, что поездки на авто происходят исключительно утром, вечером и в обед. Совсем не так. Между вашим обедом и окончанием рабочего дня тоже есть жизнь. Даже в нашем относительно компактном городе люди вынуждены перемещаться на большие расстояния.

Приведу конкретные примеры знакомых:

- Из Неелово довезти ребенка в Корытово в ЛПЦ и потом обратно;

- Привезти ребенка в городскую школу из Ваулино на занятия и обратно;

- Привезти ребенка в школу с Коммунальной в Любятово и обратно. Заметьте, это все в рабочее время.

Аргументы «вам 200-300 метров не пройти, вы, что совсем разленились?» - это откровенное неуважение к интересам тысяч горожан. Предложите это маме ребенка, который будет ковылять на прием к хирургу за тридевять земель, пока бегуны оккупируют улицу Кузнецкую. Мамы, которые потащат люльки с младенцами на руках на приём к доктору, знают, кого благодарить за сегодняшние неудобства. 

Почему-то для организаторов эстафеты большой секрет, что движение в городе между 9.00 и 18.00 по будням не останавливается. Трафик не менее напряженный. Происходят перемещения на работу. Надо подвезти детей в школу, на кружки или в больницу. А еще есть свадьбы, похороны и тысячи других менее значимых поводов куда-то поехать.

На ограничения движения вынуждена отвлекаться масса сотрудников полиции. Точно знаю, что Госавтоинспекция пока не печатает сотрудников на 3Д принтере. Надо придумать, где расставить патрули ДПС, какие направления работы оголить и кого выдернуть с выходных. А где-то в это время катается незамеченным пьяный водитель.

Для перекрытия применяется большая уборочная техника. Явно это не идет на пользу уборке и подготовке к 80-летию Победы.

Сколько ни публикуют анонсы об ограничениях движения, огромная масса людей остается в полном неведении. Водители теряются при виде перегороженных улиц, выливают негатив на сотрудников ДПС. Аналогичная история с пассажирами городского общественного транспорта.

Отдельные слова «благодарности» за изменившиеся маршруты сегодня выскажут пользователи городских автобусов. Уверен, многие узнают об изменениях постфактум. Интересно, 11-й автобус по пути с Кузнецкой на Труда через Инженерную будет делать остановки или нет? А дадут субсидии автобусному парку за увеличенный пробег? Лишние километры, намотанные десятками единиц подвижного состава. Ага, конечно, держите карман шире. Горожане самостоятельно оплатят расходы транспортного предприятия с увеличенным тарифом. В новую стоимость билета с 11 мая войдут допрасходы на ограничения. А кто-то наоборот, заработает на эстафете, сейчас есть коммерческие услуги от беговых тренеров.

У нас есть прекрасные пустые стадионы. Зачем надо было ремонтировать «Машиностроитель», если он не востребован? Спорт - это хорошо. И пробег - это хорошо. Не понимаю, зачем надо толпиться на дорогах? Смешно оправдывать перекрытие улиц «спортивным туризмом». В эстафете участвуют только госорганизации и приближенные. А когда бежишь, некогда любоваться красотами. Спортсмен сосредоточен на своих ощущениях, контролирует «дыхалку» и расталкивает локтями других спортсменов. Даже на центральных широких улицах. Просто вот этот пробег всегда так организован, что надо толкаться. Потому что бегать надо в специально приспособленных местах, а не для громких лозунгов или красивой картинки.

У нас тут не Москва и не Питер, где много объездных вариантов, широкие улицы и богатый опыт организации массовых мероприятий. В наших краях перекрытие даже пары дорог вызывает неминуемый транспортный коллапс. На оставшихся участках практически стопроцентно организуются ДТП и новые сложности.

Ребят, наворачивайте круги на «Машинке», чтобы набрать несколько километров. Если не нравится однообразие беговых дорожек, есть прекрасные набережные. «Золотое кольцо» между Ольгинским и мостом 50-летия Октября. А ещё есть дорожки вдоль стен Кремля, новый мостик к Варлаамовскому углу, Финский парк. Можно сделать красивый маршрут. Бегуны-туристы облюбуются красотами и достопримечательностями. Что ж вам на Октябрьском-то намазано? Бегуны зачем-то прутся на центральные улицы собирать плевки в спину. Вы похожи на дремучих бабок, которые беззаботно шляются локоть об локоть по велодорожкам при свободных широченных тротуарах.

Спорт – это хорошо, но не мешайте жить другим людям. Ограничения движения в центре должны происходить только по серьёзным поводам. Перефразируя Гомера Симпсона, скажу: пиво должно быть холодным, телевизор должен работать громко, а спортсмены должны бегать на стадионах.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей
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