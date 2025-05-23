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Круг на Инженерной, попытка номер два

Обсуждение недостатков схемы кругового движения на одном из самых крупных перекрестков Пскова остается постоянной в информационной повестке. На текущей неделе дискуссия вокруг пересечения улиц Инженерной и Индустриальной получила новый импульс, причем дважды. В начале недели глава Пскова Борис Елкин анонсировал ремонтные работы с долгожданным расширением проезжей части. А в конце рабочей пятидневки, как по заявке, во всеми любимом месте произошло очередное ДТП. Грузовик при попытке повернуть не из своего ряда боднул четко соблюдающий правила движения маршрутный автобус.

Пока идут поиски подрядчика, псковичи обсуждают, как правильно и безопасно организовать движение на «кольце» Инженерной. По большому счету, споры вокруг организации движения бессмысленны. Как бы что вы ни придумывали, псковичи сумеют столкнуться. Нет такого места, где в нашем городе нельзя устроить ДТП.

Что обсуждают?

Разное. Например, протяженность ремонтируемого участка - 139 метров. Серьезно будете перемерять? Кроме «круга», есть еще и отдельный съезд с Инженерной направо на Индустриальную. А еще есть подходы к перекрестку. За все прописанное в ведомости работ 5,6 миллионов это неприлично мало. В списке работа - асфальт с геосеткой, посев газонов, разборка и установка бортовых камней, регулировка высотного положения крышек 11 люков с подъемом на высоту до 10 см, нанесение дорожной разметки, замена освещения и светофоров.

Хочу заметить: выбран безболезненный и разумный вариант проведения работ, в счет ремонта. Всего лишь пять млн рублей и три месяца работ без затянутых прелюдий в виде подготовки толстых проектов. Никаких многомесячных реконструкций. На всё про всё три месяца, причем подрядчик может закончить раньше, по согласованию с заказчиком. Срок завершения явно подобран с учетом начала учебного года.

Зачем переделывать перекресток?

По всемирно-историческим законам, ничто не может длиться вечно. Всё рано или поздно приходит в негодность. Вещи теряют лоск и потребительские свойства. Не исключение и местные дороги. Даже относительно новые. Провалившиеся люки стали характерной приметой двух перекрестков, реконструированных неместными строителями. Кто из вас не объезжал просевшую площадку с люком в левой полосе Гражданской, как ехать к Фабрициуса? На Инженерной колодец проседает у перехода рядом с третьей поликлиникой. Колейность стала привычным элементом на отдельном съезде с Инженерки направо на Индустриальную. В последние дни это явление временно убрали, но разве у нас ямочный ремонт надолго? Необходимость ремонта – отличный повод выполнить ранее принятое и давно назревшее решение о расширении перекрестка.

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Зачем расширять?

В связи с многочисленными жалобами «потребителей». С момента сдачи в эксплуатацию многие пользователи перекрестка жалуются на узость полос. Изначально это было основной и самой массовой претензией.

Так, по словам начальника отдела Госавтоинспекции Пскова Владимира Папорта, проектная документация предусматривала ширину первой полосы 4 метра и следующей - 3,75, по ГОСТу. Госавтоинспекция предлагала увеличить этот показатель до 4 метра, в идеале, по 5 метров каждой полосы.

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Через «круг» на Инженерной проходит несколько маршрутов общественного транспорта. Работают и автобусы особой большой вместимости (сцепки). Немало большегрузного и длинномерного транспорта. Иной раз и на легковом транспорте жмутся, как будто всего одна полоса. А на больших машинах и вовсе надо быть «ювелиром».

Почему нельзя было сразу сделать нормально?

В нашей стране задавать подобные риторические вопросы не имеет смысла. Ответ будет: «ПОТОМУ ЧТО». Известный рецепт: сначала создаем трудности, потом чертыхаемся и героически преодолеваем рукотворные испытания.

И все-таки отвечу, почему нельзя было сразу хорошо сделать? Нет предела совершенству. Сразу хорошо только «Буханка» получилась. 60 лет производства без конструктивных изменений. С дорогами так бывает редко. Потребительские свойства улучшаются постепенно, от ремонта к ремонту. В 2009 году на Алмазной обновили только проезжую часть. А в 2024-м уже и тротуары сделали, где их отродясь не видали. С каждым разом все лучше. Так и здесь. Не всё складывается удачно сразу.

Что еще можно улучшить? Предложения от псковичей

Читатель телеграм-канала «Псков. За рулем» предлагает рассмотреть возможность проезда круга по Инженерной в две полосы - чтобы был разрешён выезд с «кольца» из двух полос. На первый взгляд, идея здравая. Турбоперекрёсток - неплохой вариант, но лишь в идеальных условиях: за рулем только зайки в розовом, и везде красивая разметка, которая ведёт в нужном направлении.

По мнению автора предложения, с парковки третьей поликлиники автомобили должны двигаться только направо и при необходимости развернуться через 260 метров. «Машин оттуда ездит не так и много!» - считает он.

Еще одно экзотичное предложение – регламентировать правила движения по полосам. Установить дорожные знаки и распределить движение по полосам: кто въезжает на кольцо из правой полосы, может покинуть кольцо только в первый и второй съезд. В третий – нет. А кто въезжает с левой полосы, запретить на первый съезд и разрешить на второй, третий и далее.

Похоже на турбокруг, только это точно не будет работать. Вообще пахнет дискриминацией. А как же законное право навернуть пару кругов по кольцу? Это вопиющее нарушение декларации прав человека и гражданина. Ведь такими темпами мы можем дойти до отрицания естественного прогресса. Чего доброго, скоро потребуют ограничить количество кругов, которые можно навернуть на круговом перекрестке. Не более 3 раз? Кто будет следить за соблюдением?

Передвинуть пешеходные переходы

Одно из интересных предложений - перенести пешеходные переходы от круга на несколько метров. «Круг и так опасное место, требующее особого внимания - машины спереди, сзади, перестроения, выезды, кто-то не может удержаться в полосе, габаритов не чувствует, не все правильно пользуются ПДД или трактуют их по-своему. И сразу на выезде пешеходный переход! Плюс из-за пешеходных переходов мгновенно блокируется движение на кругу! Нужен «буфер» между пешеходным переходом и кругом! Тогда и машины спокойней круг проедут и после круга с удовольствием пропустят пешеходов!» - пишет автор.

Два происшествия с пострадавшими на перекрестке - наезды на пешеходов в 2024-м году. 7 сентября у дома №10/6 Инженерной и 4 декабря у дома 8 по улице Индустриальной. В обоих случаях люди шли на разрешающий сигнал светофора. Предложение о переносе переходов заслуживает серьезного внимания.

Круг оквадратить, вернуть светофоры

Самое радикальное предложение принадлежит партии закоренелых противников кругового движения. Они же секта «Раньше было лучше». Мол, опасные круги не нужны. Верните нам многосекционные светофоры. Они проще и безопаснее. Хотим стоять в пробках и ныть. Не к месту этот ваш зловредный «круг». Сделайте, как было.

По всей видимости, эти люди за рулем недавно. Прежде утром можно было отстоять несколько циклов светофора для выполнения левого поворота. Причем светофор был трехфазный – две для транспорта и отдельная выделенная для пешеходов. Левый поворот в часы пик проходил в лучших традициях анархизма: завершение манёвра на глубокий красный.

А поворот налево в сторону «горбатого моста» и поликлиники был сложным маневром. Проще было припарковаться на дублёре Инженерной. Это в беззаботные времена, пока там не появилась сплошная линия разметки.

Аргумент про аварийность нельзя воспринимать всерьез. У нас в принципе все места аварийные. Взят, например мост Невского - три ДТП за два с половиной часа на этой неделе. Серьезных происшествий с выездом на встречную полосу не было.

Внесу и свои предложения. Нужно закруглить газон между съездом к третьей поликлинике и съездом с моста. Он слишком угловатый, неудобно съезжать и выезжать. Если не верите, посмотрите, какой он заезженный.

Проездом около поликлиники пользуется длинномерный транспорт. Незабываемое зрелище, особенно когда вдоль наставлены автомобили посетителей медучреждения. Здешняя парковка не вмещает всех желающих и явно работает сверх нормативной нагрузки. Ее ведь и строили в свое время для работников завода.

С сентября автобусам и грузовикам должно стать проще. Похоже, в нашем городе хорошо работают два типа перекрёстков - очень маленькие и очень большие. На «прокурорском» кольце (перекресток Кузнецкой и Карла Маркса) сразу хорошо получилось. Пример большого круга - на пересечении улиц Инженерной и Труда. Транспорт едет с разных направлений, но столкновения довольно редкие.

Нам с вами надо готовиться. Продумать запасные и обходные пути. Подбирать вариант обхода через Аллейные и прочие улицы, наездить маршруты. Хорошо, что все это происходит летом, когда поток меньше.

Денис Бахтин