Автоблоги

Сплошная для автобусного парка

05.11.2025 10:31

У любого события, как и у медали, есть две стороны. Даже суперпозитивный инфоповод при ближайшем рассмотрении может преподнести неприятные сюрпризы. Такая история вышла с ремонтом улицы Поземского в Пскове. Обновленная дорога, новые парковочные места, широкие полосы. Официально зафиксирован четырёхполосный «статус», а вместе с ним пришли и новые обязанности участников дорожного движения.

 

Неприятным сюрпризом для многих стала двойная сплошная на всём протяжении улицы Поземского от перекрестка с Алмазной до улицы Ижорского Батальона. Дальше в сторону выезда из города тоже, но об этом чуть позже. Теперь на этом участке нет поворотов к многочисленным автосалонам, автозаправкам и автомагазинам. Пока по этому поводу были только единичные акты жалоб в соцсетях, написать официальное обращение на имя главы Пскова никто не догадался.

Отмечены случаи ДТП (без пострадавших), связанные с выполнением разворота на перекрестке Поземского и Ижорского батальона в новых условиях. Здесь точно нет ничего удивительного, потому что у псковичей принято устраивать ДТП в любом даже самом неподходящем месте.

Официальная позиция по поводу упразднения «левых поворотов» многократно озвучивалась и хорошо известна. Госавтоинспекция всегда ссылается на нормативные документы, говорящие, что на дорогах с двумя и более полосами движения в каждом направлении не должно быть поворотов налево вне светофоров. Попытки убрать левые повороты много раз происходили на псковских улицах, но в разных случаях заканчивалась по-разному. На улице Коммунальной оставлены почти все «левые» повороты во дворы и к «социальным учреждениям» - городской поликлинике. А вот на четырехполосном участке Звездной есть только часть левых поворотов. Немногочисленные законопослушные разворачиваются, остальные игнорируют.

Теперь подходим к самому интересному. На данный момент временно сохранился только один разрыв в «двойной сплошной» - напротив дома №123 по улице Поземского, въезд / выезд на территорию автобусного парка. В обозримом будущем схема движения транспорта изменится.

Решение весьма «болезненное» для «Псковпассажиравтотранса».

6 октября на выездном заседании межведомственной рабочей группы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Пскова были принято решение об изменении схемы выезда из автобусного парка.

В схему организации движения внесут устройство дорожной разметки 1.11 (из одной сплошной и одной прерывистой линии, расположенных рядом друг с другом) и дорожных знаков 2.4 «Уступите дорогу» и 4.1.2 «Движение направо».

Проще говоря, если автобус едет со стороны Гдова «в город», ему можно будет повернуть налево в парк. А вот из автобусного парка разрешат двигаться только направо, согласно предписаниям дорожных знаков и разметки. Предполагалось, что общественный транспорт при выезде на маршрут будет разворачиваться на перекрестке с Ваулиногорским шоссе. Во время ремонта 2025 там расширили заасфальтированную площадку, которой пользуется 22-й автобус.

Зачем нужна двойная сплошная?

Аргументы ответственных за безопасность:

Во-первых, дорога расширена, изменились параметры. Внимание, это относится и к остальному участку улицы Поземского.

Во-вторых, левый поворот всегда опасен, особенно когда его выполняет длинномерный транспорт. Для этого должно быть удобное «окно». Парк размещается на окраине города со времен «царя гороха». За прошедшие десятилетия транспортный поток вырос, ситуация в корне поменялась.

Не в пользу автобусного парка работает пример серьезного дорожного происшествия. 5 июля 2024 года в 06.45 на улице Поземского у дома 123 водитель автобуса Zathong - мужчина 1976 при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с Audi A6 под управлением мужчины 1998 года рождения, автомобиль двигался по главной дороге. Серьезно пострадали два человека, было возбуждено уголовное дело.

Впрочем, на этот счет у автобусного парка свои контраргументы: скорость движения нужно ограничивать, а указанное ДТП единственное на данный момент.

Где разворачиваться?

Теоретически существуют три варианта. Предложения об изменении схемы движения за последние несколько лет неоднократно выдвигались на заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения.

Первый – «короткий». Изначально Госавтоинспекция предлагала разворот на перекрестке с Ваулиногорским шоссе. Во время ремонта улицы 25-го года сделали большую асфальтированную разворотную площадку. Строго говоря, это еще не самый страшный вариант.

Второй вариант – «длинный». Ранее предлагалось перенаправить автобусы по кругу направо на Поземского – Ваулиногорское и так называемую улицу Снятную с выездом на регулируемый перекресток Чудской – Поземского. По приблизительным подсчётам, это может добавить около 2 километров пробега каждому автобусу или 300 км в день.

Третий вариант - условно назовём его «Новые ворота». На обсуждениях ранее иногда вспоминали мифические «запасные ворота» с территории транспортного предприятия. Не обошлось без этого и на крайнем заседании «межведа» по безопасности. Однако для выезда с территории на маршрут недостаточно «дырки» в заборе. Это еще и «яма», технический контроль… Выезд должен быть оборудован особым образом, обустройство повлечет немалые дополнительные затраты.

Во втором и третьем варианте есть только один сильный плюс – это светофор на перекрестке Чудской и Поземского. Все остальное неудобно. Знаете, есть такие злорадные комментаторы на форумах, которые вечно из вредности поддерживают неудобные для водителей решения о запрете левых поворотов. Мол, пешеходы ходят буквой «П», и вы никуда не денетесь, развернетесь на машине. Но в рассматриваемой ситуации аргумент работает со скрипом.

Каждый день на маршруты выходят около 150 автобусов. Удлинение маршрута добавляет пробег и новые транспортные расходы. Их обязательно включат в следующее повышение стоимости проезда. Поэтому решение в перспективе коснется всех, даже не имеющих личного автотранспорта. «Перепробег» в конечном итоге оплатят пассажиры.

Второй раунд обсуждения состоялся на очередном октябрьском заседании межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения. Предложенный вариант разворота на Ваулиногорском шоссе категорически не устраивает «Псковпассажиравтотранс». Есть опасение, что автобусы при выезде из парка будут скапливаться на перекрестке, что создаст дополнительную напряженность.

Предложение сохранить существующую схему не нашло поддержки. Поэтому комиссия рассмотрела варианты устройства нового светофора на улице Поземского для безопасного выезда автобусов с территории транспортного предприятия.

Первый - светофор на Поземского непосредственно напротив выезда из парка. Этот вариант отвергли, поскольку идея «дать кнопку» от светофора диспетчеру показалось сомнительной. Кроме того, есть опасения, что одновременный выезд десятков автобусов приведет к затору на главной дороге.

Поэтому остановились на компромиссном варианте – устройство светофора на перекрестке улицы Поземского и Ваулиногорского шоссе. Светофор будет оборудован дополнительной секцией для поворота налево, она позволит автобусам безопасно выполнить манёвр. На разворотной площадке уберут «кружок» с опорой освещения. Средства на установку светофора будут изыскивать с помощью министерства транспорта Псковской области.

Сохранится поворот налево в парк при движении со стороны Гдова («в сторону города»). Вечером автобусы заправляются на АЗС, поэтому эта возможность необходима. Это будет единственный поворот налево вне светофора. Возможность поменять АЗС нет, «Псковпассажиравтотранс» заправляется в заправочной сети, которая победила на конкурсе.

До установки светофора на перекрестке Поземского и Ваулиногорского шоссе будет действовать существующая схема движения.

На заседании «межведа» один из участников поднимал вопрос о новой двойной сплошной на Поземского. Но особенно сильно эта тема не обсуждалась. Насколько можно предполагать, потенциально «пострадавшие» в этой ситуации – различные транспортные компании. Официальных обращений на эту тему пока нет, иначе они бы уже рассматривались.

История с новой схемой движения на Поземского наложилась на изменение условий движения на продолжении улицы на Гдовском шоссе, участок от Солоново до Струково. Водители с трудом привыкают к сплошной линии, подкрепленной шумовыми линиями. Очевидцы говорят про постоянные дежурства экипажей ДПС. Раньше здесь располагался своеобразный «гоночный трек». Вырвавшись на оперативный простор после городских улиц с многочисленными светофорами псковичи торопятся доказать свою прыть кто во что горазд. Теперь эту возможность у них отобрали.

Денис Бахтин

Источник: Псковская Лента Новостей
