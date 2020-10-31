←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Шины на зиму
Светлее и безопаснее на федеральных дорогах
Ликвидация
Все ограничения движения
мальчики Техосмотр не желаете?
Не жди Очереди
Выветривать Бесполезно
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
ещё За рулём 31.10.2020 22:403 Почему пьяным нет смысла тянуть время в надежде «выветрить алкоголь», рассказали сотрудники ГИБДД 10.11.2020 08:390 Отдать вопрос запрета шипованной резины на откуп местным властям предложил Александр Васильев 10.11.2020 00:040 «Паркон» поработает на улице Петровской в Пскове в ноябре 09.11.2020 18:240 Псковская область попала в топ-10 регионов по печальной статистике ДТП 09.11.2020 13:400 Безработный невельчанин в состоянии опьянения угнал «Ладу» 09.11.2020 08:390 Порядок оформления мелких ДТП могут изменить
 
 
 
 
 
АвтоМир / За рулём

Отдать вопрос запрета шипованной резины на откуп местным властям предложил Александр Васильев

10.11.2020 08:39|ПсковКомментариев: 0

Возможен ли мораторий на шипованную резину, объяснил в интервью радио Sputnik депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев, передает РИА Новости. Депутаты между собой обсуждают возможность запрета шипованной резины ради спасения российских дорог практически каждый год, и этот не стал исключением, но единого мнения по этому поводу по-прежнему нет, рассказал депутат.

«Мы очень часто этот вопрос обсуждаем. Я считаю, что какой-то сверхнеобходимости для жителей Центральной России в шипованной резине нет. Она необходима там, где асфальта зимой практически не видно. Там действительно надо выбирать шипованную резину. Она изобретена именно для дорог, которые находятся под уплотненным слоем снега зимой», – рассказал радио Sputnik депутат. Введение полного моратория на использование шипованной резины в России в Госдуме отвергают, но о региональных запретах говорят активно, уточнил Александр Васильев.

«Если говорить о введении каких-то мораториев или запретов шипованной резины, то это обсуждалось. Говорили про их введение отдельными субъектами Российской Федерации, например Москвой, или отдельными владельцами дорог, например, госкомпанией "Автодор" или "Росавтодор". Если та же Москва запретила бы движение на шипах и заявила, что в любую погоду будет скоблить дорогу до асфальта, то для всех остальных никакой роли это не сыграло бы. На мой взгляд, необходимо отдать этот вопрос на откуп местным властям и владельцам дорог», – считает депутат.

При этом Александр Васильев признает, что в России хватает любителей шипованной резины из-за ее низкой стоимости по отношению к другим зимним аналогам. Таким людям депутат советует изучить европейский опыт. «Сторонники шипованной резины делают нехорошую вещь для остальных, когда дорогу шипами "выгрызают" до колеи. Конечно, можно много говорить о качестве асфальта у нас в стране, но недавно вышла новость от европейских ученых, которые подтвердили, что шипованная резина опасна для дорог не только на большой скорости, когда высокая кинетическая энергия, но и на маленькой скорости. Шипы выворачивают мелкую крошку даже европейского асфальта», – рассказал депутат Александр Васильев в интервью радио Sputnik.

Теги: #дороги #Госдума
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Пользуетесь ли вы услугами сезонного хранения резины в шиномонтажах?
В опросе приняло участие 243 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
10.11.2020, 09:270 Легковой автомобиль горел на трассе Р-23 в Псковском районе 10.11.2020, 08:390 Отдать вопрос запрета шипованной резины на откуп местным властям предложил Александр Васильев 10.11.2020, 08:010 Кнопка «Delete», самая урожайная «камера» и где получить штраф за стоп-линию в Пскове 10.11.2020, 00:040 «Паркон» поработает на улице Петровской в Пскове в ноябре
09.11.2020, 21:040 В Псковской области в рамках проекта «Улица Победы» отремонтировано 8 улиц 09.11.2020, 19:410 1800 жалоб на дорожные камеры поступило в ГИБДД Псковской области с начала года 09.11.2020, 18:400 В Пыталовском районе подросток и старший подельник подозреваются в угоне 09.11.2020, 18:240 Псковская область попала в топ-10 регионов по печальной статистике ДТП
09.11.2020, 17:070 Завершается ремонт дворовых проездов на улице Бастионной в Пскове 09.11.2020, 15:371 Фотофакт: Еще один левый поворот запретили на Рижском проспекте 09.11.2020, 15:290 Полицейские нашли водителя, совершившего смертельное ДТП в Новосокольническом районе 09.11.2020, 15:170 На участке улицы Белинского в Пскове пройдет ямочный ремонт
09.11.2020, 15:080 Мобильный комплекс фотовидеофиксации установлен на Рижском проспекте в Пскове 09.11.2020, 14:490 После ремонта тротуар у детсада «Золотой ключик» в Пскове перестанет затапливать 09.11.2020, 14:310 Бесплатный автобус для пациентов и их родственников запустили из Невеля в Великие Луки 09.11.2020, 13:400 Безработный невельчанин в состоянии опьянения угнал «Ладу»
09.11.2020, 13:320 ГАЗ врезался в «Хендай» на улице Леона Поземского в Пскове 09.11.2020, 13:310 За новые дороги в Пскове надо браться после ремонта старых, уверены 37% участников опроса ПЛН 09.11.2020, 12:530 Возобновились ремонтные работы на дороге Череха - «Весна-80» в Псковском районе 09.11.2020, 12:270 «Мицубиси» перевернулся на автодороге Струги Красные – Цапелька
09.11.2020, 12:180 Почти 1,5 километра дороги отремонтируют в Порхове 09.11.2020, 11:140 Экспериментальные фонари установили в Стругокрасненском районе 09.11.2020, 10:140 Дорожный знак у детсада в Плюссе установили по требованию прокуратуры 09.11.2020, 08:390 Порядок оформления мелких ДТП могут изменить
09.11.2020, 08:000 В России запустят тестирование системы беспилотного вождения в потоке 08.11.2020, 10:380 ГИБДД напоминает псковичам об опасности излишней тонировки автомобилей 07.11.2020, 23:272 Обезображенный труп мужчины нашли на дороге в Новосокольническом районе 07.11.2020, 21:313 МВД предлагает конфисковывать автомобили у нетрезвых водителей
07.11.2020, 18:180 Подростка-велосипедиста сбил автомобиль в Великих Луках 07.11.2020, 14:291 Нетрезвого водителя поймали полицейские на проспекте Энтузиастов в Пскове 07.11.2020, 13:271 Свыше 60 комплексов фотофиксации установят на дорогах Псковской области 07.11.2020, 12:564 Более 170 новых автобусов поступили в Псковскую область
07.11.2020, 10:430 Два автомобиля столкнулись в центре Пскова 06.11.2020, 17:460 Грузовик и «Фольксваген» столкнулись на Инженерной в Пскове 06.11.2020, 17:420 Что делать водителю в случае внезапного ослепления солнцем, рассказал эксперт 06.11.2020, 16:521 На улицах Лесной и Харченко в Пскове заканчиваются асфальтовые работы
06.11.2020, 16:450 Капремонт трассы «Балтия», обход Пскова и столбики - чего ждать на федеральных дорогах 06.11.2020, 15:402 В Пскове приняли в эксплуатацию отремонтированные проезды на Завеличье. ФОТО 06.11.2020, 12:570 В Острове завершили ремонт дороги на улице Германа 06.11.2020, 11:4617 В Пскове заболело большое количество кондукторов автобусов
06.11.2020, 10:580 Фотофакт: Разбитый «островок безопасности» на перекрестке Труда – Звездная 06.11.2020, 10:430 Разрыв печени получила великолучанка после наезда «Шевроле» 05.11.2020, 21:481 Ремонт улицы Лужской продолжается в Пскове 05.11.2020, 18:450 В Острове приступили к ремонту улицы 1 Мая по «дорожному» нацпроекту
05.11.2020, 17:554 Фотофакт: Пешеходное ограждение в носках 05.11.2020, 17:030 Две иномарки столкнулись на Ольгинском мосту 05.11.2020, 16:573 Пскович попытался подкупить полицейского 05.11.2020, 13:030 Интерактив: Почините светофор на улице Кузбасской Дивизии
05.11.2020, 12:370 Велосипедистку сбил автомобиль на Крестовском шоссе в Пскове 05.11.2020, 10:330 Опочанин проведет в тюрьме более года за нетрезвое вождение 05.11.2020, 10:252 Один человек пострадал в ДТП на Рижском проспекте в Пскове 05.11.2020, 10:170 Аварийный мост отремонтировали в Пустошкинском районе благодаря прокуратуре
05.11.2020, 10:110 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 05.11.2020, 10:032 Водитель «Лады» сбила пешехода на улице Металлистов в Пскове 05.11.2020, 09:431 Водитель «пятерки» сбил ограждение в Пскове и сбежал. ВИДЕО 05.11.2020, 07:170 В Пскове ищут водителя, повредившего «Опель» во дворе на улице Доставалова
04.11.2020, 23:210 Автобус врезался в здание НовГУ: один человек погиб, восемь ранены 04.11.2020, 16:570 На дороге Псков – Паклино завершается подготовка к асфальтированию 04.11.2020, 11:420 Два псковича повторно задержаны за рулем в нетрезвом виде 03.11.2020, 17:560 Печорский район выполнил программу «дорожного» нацпроекта на 2020 год
03.11.2020, 15:283 Монтаж нового светофора начался на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 03.11.2020, 15:031 В Пскове завершен ремонт улицы Текстильной 03.11.2020, 14:471 Светофор на площади Ленина в Пскове упал из-за ветра 03.11.2020, 14:320 «Опель» и «Мазда» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте. ФОТО
03.11.2020, 13:221 Нарушивших сроки ремонта псковских дворов подрядчиков внесут в реестр недобросовестных 03.11.2020, 13:084 «Такую работу мы не примем»: Александр Братчиков проверил качество ремонта дворов на Коммунальной 03.11.2020, 12:460 Интерактив: Светофоры не работают на перекрестке улиц Советская - Некрасова 03.11.2020, 12:210 Ремонт двора на Набережной реки Великой, 6 продолжится на следующей неделе
03.11.2020, 11:470 Ремонт двора на Карла Маркса, 41 в Пскове будет завершен на этой неделе 03.11.2020, 11:410 Возле детсада «Родничок» в Пскове планируется оборудовать тротуар 03.11.2020, 10:560 Пскович угнал «Иж» и врезался в столб 03.11.2020, 10:382 Сбитая на улице Кузнецкой в Пскове девочка получила перелом руки
03.11.2020, 10:200 Госавтоинспекция информирует об изменении работы МРЭО в Пскове 03.11.2020, 10:081 Услуги сезонного хранения резины в шиномонтажах - тема нового опроса в «Автомире» 03.11.2020, 08:160 В России могут ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей 02.11.2020, 22:483 Депутат Александр Васильев: Закон о фотовидеофиксации непристегнутого ремня в машине требует доработки
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.