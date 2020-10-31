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«Сашенька, ты обледенение запретил?»: Александра Васильева раскритиковали на «Эхо Москвы»

Ведущий авторской передачи «Гараж» Сергей Асланян в федеральном эфире радиостанции «Эхо Москвы» подверг жесткой критике депутата Государственной Думы Александра Васильева из Псковской области. «Не все, что из Пскова, позитивно и умно», - заявил ведущий 11 ноября в эфире радиостанции.

Сергей Асланян подробно прокомментировал предложение о запрете шипованной зимней резины. «Сашенька, а ты давно сам за рулем ездил? Ты вообще про шипованную зимнюю резину что-нибудь знаешь?» - спросил Сергей Асланян.

«Уж если ты, депутат, лезешь не в свое дело, и мне, жителю Москвы, ты, псковский, рассказываешь, что мне не нужна шипованная зимняя резина, то, во-первых, пошел бы ты куда-нибудь в Псков. Там, вполне возможно, что ситуация с шипованной резиной тебе хотя бы будет объяснена мужиками в подворотне в более конкретной формулировке. А вот мне не нужно рассказывать, нужна мне зимняя шипованная резина или не нужна», - высказался Сергей Асланян.

Он посоветовал депутату в законодательном порядке отменить наледь и обледенение, а также ввести черту оседлости, поскольку люди могут путешествовать между разными регионами, и в случае запрета шипов они получат массу неудобств.

«Сашенька, ты обледенение запретил? А снегопады?» - иронизирует Сергей Асланян. По его словам, в случае запрета на шипованную резину жителям некоторых регионов предстоит возить с собой второй комплект колес.

Асланян призвал депутата «заняться чем-нибудь другим» и не радеть о сохранении асфальта. «Надо, чтобы асфальт был, например, как в Финляндии. Там что с шипованной резиной? А в Норвегии?» - спросил ведущий. По словам Сергея Асланяна, там тоже используют шипы, но дороги не разваливаются. «Сашенька, и ты хочешь спасти дороги, расплатившись водителями. Не надо», - сказал он.

Сергей Асланян предположил, что депутат «давно не ступал на землю русскую из своего инкубатора». Он привел цитату Александра Васильева о распространении шипованной резины из-за ее низкой стоимости. «Она дороже», - подчеркнул ведущий. Он пришел к выводу, что депутат цен не знает, давно не покупал зимнюю резину и «к людям не выходил». Ведущий посоветовал сходить в магазин и «удивиться».

«Запрещать зимой шипованную резину неправильно, ради спасения дорог лучше разобраться с Росавтодором», - добавил Сергей Асланян.