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АвтоМир / За рулём

Великолучанке ограничили свободу за покупку поддельного документа

19.01.2022 11:06|ПсковКомментариев: 0

32-летняя великолучанка предстала перед судом за покупку поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В феврале 2021 года в Сети она заказала и приобрела заведомо поддельное водительское удостоверение на свое имя. А в сентябре того же года девушку остановил инспектор ДПС. Великолучанка предъявила ему поддельный документ.

Девушке обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Ее приговорили к двум месяцам ограничения свободы.

Теги: #великие луки #поддельные документы
Источник: Псковская Лента Новостей
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