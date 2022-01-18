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Великолучанке ограничили свободу за покупку поддельного документа

32-летняя великолучанка предстала перед судом за покупку поддельного водительского удостоверения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В феврале 2021 года в Сети она заказала и приобрела заведомо поддельное водительское удостоверение на свое имя. А в сентябре того же года девушку остановил инспектор ДПС. Великолучанка предъявила ему поддельный документ.

Девушке обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ. Ее приговорили к двум месяцам ограничения свободы.