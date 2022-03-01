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Псковичкам оригинальным способом напомнили правила дорожного движения

Сотрудники ГИБДД провели ежегодную акцию «Цветы для автоледи» в преддверии Международного женского дня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Сотрудники Госавтоинспекции останавливали автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола, и поздравляли женщин с наступающим праздником, вручали открытки и в качестве приятного сюрприза дарили цветы», – рассказали в ГИБДД.

Кроме того, сотрудники дорожно-патрульной службы не забывали напомнить дамам о соблюдении Правил дорожного движения и о необходимых мерах безопасности, добавили в ведомстве.