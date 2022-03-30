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Пьяный великолучанин угнал автомобиль и попался наряду ГИБДД

Полицейские задержали угонщика в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 30 марта от дома на проспекте Гагарина угнали автомобиль ВАЗ-21140. Сотрудники полиции получили от автовладельца сообщение о произошедшем и провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате наряд ДПС остановил подозреваемого на угнанном автомобиле. Им оказался неработающий великолучанин 1992 года рождения.

Выяснилось также, что этот горожанин находился в нетрезвом состоянии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за пьяное вождение.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование, добавили в ведомстве.