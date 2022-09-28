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Финальный этап кубка России по ралли стартует в Пушкинских Горах

Финальные этапы кубка России, кубка «Содружества "Трофей Александра Невского"» и 2-й этап чемпионата Республики Беларусь по ралли «Уралхим Пушкинские горы – 2022» проходят в Псковской области 1 и 2 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной Федерации автомобильного спорта.

Фото: Федерация автомобильного спорта Псковской области

В 13:00 на площади перед НКЦ музея-заповедника «Михайловское» начинается официальное открытие ралли, на котором выступит коллектив StarBand.

На финальный этап подали заявки 60 участников из различных регионов страны. Среди них - один из лучших гонщиков страны и участник ралли-марафона «Шелковый путь» Дмитрий Воронов и его штурман Леонид Кошукало, победители прошлого этапа Кубка, проходившего в Опочке Александр Осипов и Виктор Позерн, состав номинации «Наша классика» пополнился заявками псковича Павла Захарченко и штурмана - великолучанина Бориса Бадещенкова. Также участвует единственный женский экипаж в составе Стебиховой Ольги и Лучун Полины, рассказали организаторы.

Торжественная церемония награждения пройдет там же 2 октября в 20:30.