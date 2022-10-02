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Массовая проверка водителей пройдет в Пскове

Массовая проверка водителей пройдет в Пскове 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Основные цели мероприятия:

пресечение правонарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних без использования ремней безопасности либо иных удерживающих устройств,

выявление фактов управления транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на транспортные средства, эксплуатация которых не допускается при наличии тех или иных неисправностей, уточнили в ведомстве.

Массовая проверка водителей пройдет с 10:50 до 11:30 на пересечении улиц Чудской и Алмазной.