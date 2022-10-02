Массовая проверка водителей пройдет в Пскове 9 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Основные цели мероприятия:
- пресечение правонарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних без использования ремней безопасности либо иных удерживающих устройств,
- выявление фактов управления транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.
Инспекторы ГИБДД будут обращать особое внимание на транспортные средства, эксплуатация которых не допускается при наличии тех или иных неисправностей, уточнили в ведомстве.
Массовая проверка водителей пройдет с 10:50 до 11:30 на пересечении улиц Чудской и Алмазной.
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?