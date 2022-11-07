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Об опасности метанола в нелегальных «незамерзайках» предупредили псковских водителей

Зимние стеклоомывающие жидкости делают из растворов спиртов с водой, добавляя моющие средства, ароматизаторы и красители. Сейчас в жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, сообщает Telegram-канал Роспотребнадзора.

Из изопропилового спирта можно делать стеклоомывающие жидкости. Этот спирт не токсичен для человека, но неприятно и резко пахнет (похоже на ацетон), уточнили эксперты.

«Стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей! К сожалению, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт (метанол) – очень опасное токсическое вещество, по органолептическим свойствам практически не отличается от этилового спирта и, в случае использования в быту, может оказать негативное воздействие на здоровье человека и привести к летальному исходу», - говорится в сообщении.

При приеме внутрь тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано всего лишь 5-10 граммами вещества.

Специалисты при выборе жидкости советуют внимательно смотреть на маркировку товара.

Добросовестные производители указывают логотип компании и все надписи печатают легкочитаемым шрифтом. На этикетках качественной продукции печатается инструкция по применению, дата производства и срок хранения, подробный состав, все предосторожности во время использования и обратный адрес производителя», - уточнили эксперты.

В случае необходимости потребители имеют право ознакомиться с сертификатом соответствия, который в обязательном порядке должен находиться в месте осуществления торговли, добавили в Роспотребнадзоре.