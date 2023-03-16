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Сто тысяч рублей заплатит псковская военнослужащая за пьяное вождение автомобиля

Псковский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении военнослужащей, которая повторно села пьяной за руль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Суд установил, что 6 ноября 2022 года женщина, уже подвергавшаяся административному наказанию за пьяное вождение, вновь села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Она признала свою вину полностью и раскаялась в содеянном.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.