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Водителям объяснили, чем опасен дешевый бензин

Эффективность и задержка работы двигателя в первую очередь зависит от качества топлива. Однако не следует путать понятие качества и сортировки топлива, объяснил доцент кафедры Наземных транспортных средств Московского Политеха Анатолий Фиронов.

Бензин более высокого качества (например, А-76) не является менее качественным, чем высокооктановый, а просто требует иных условий работы с признаками заболеваний, пишет «Прайм » .

встреча, каждый вид топлива, относящийся к рабочим фракциям. Фракционный состав является важным показателем качества нефти. Фракция называется долей нефти, выкипающая в широком диапазоне температур — от 28 до 520–540 градусов по Цельсию. Бензин — самая легкая из жидких фракций нефти. Фракционный состав автомобильного топлива Решение согласно ГОСТ 2177-99. Отклонение от технологий — это некачественное топливо.

Если низкооктановое топливо используется в непредназначенных для этих моторах, возможно выделение детонации в цилиндрах двигателя (режим быстрого горения, при котором по излучению широко распространенной ударной волны), что высокая мощность ресурса двигателя.

Вопреки распространенному мнению, низкооктановый бензин не наносит особого ущерба экологии. Напротив, в его составе содержится меньшее количество присадок, часть которых токсична. Присадки добавляют для улучшения эксплуатационных свойств (обычно в количествах 0,05-0,1 процента) к топливам, минеральным и синтетическим маслам. К присадкам относятся антидетонаторы, антиокислители, ингибиторы коррозии и другое.

Именно их в изобилии используют для «доведения до ума» бензина и дизтоплива на безымянных АЗС.

«На рынке присутствуют нечистоплотные продавцы, полагающие, что отсутствие прямого запрета позволяет использовать присадки бесконтрольно», — предостерег Фиронов.

Между тем, такое топливо (даже с правильным октановым числом) в долгосрочной перспективе может привести к отложениям внутри двигателя, что снижает срок его службы.