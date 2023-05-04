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АвтоМир / За рулём

Поездки в такси могут стать дороже из-за роста цен на ОСАГО

06.05.2023 11:18|ПсковКомментариев: 0

Страховщики в 2022 году трижды поднимали цены на полисы ОСАГО для такси, при этом страховые выплаты при ДТП стали ниже, сообщили в Общественном совете по развитию такси. Если «автогражданка» будет дорожать и дальше, цены на поездки в такси могут вырасти, предупредили перевозчики. При этом половина таксистов  вообще не использует специализированное ОСАГО, из-за чего вскоре их смогут лишать разрешений на перевозку пассажиров.

При оформлении полиса ОСАГО таксисты должны указывать в заявлении, что будут использовать автомобиль для перевозок пассажиров. Такие машины ездят больше, чем обычные личные авто, соответственно, чаще попадают в аварии, поэтому и стоимость страховки для них выше, причем существенно. В 2022 году «автогражданка» обходилась перевозчикам в среднем в 24 794 рубля, тогда как средняя стоимость ОСАГО по стране — 6693 рубля, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА). 

В начале этого года ОСАГО для перевозчиков было оформлено на 201 тысячу автомобилей, что больше цифр прежних лет. Наблюдается тенденция к повышению застрахованности рынка такси, отметили в общественном совете, но все же около половины таксистов в стране продолжают ездить без специального полиса ОСАГО, покупая обычный, сообщает «Парламентская газета».

Таксопарк, на который работает водитель, или служба заказа, которой он пользуется, не обязаны проверять наличие полиса ОСАГО. В марте депутат Госдумы Алексей Журавлев внес законопроект, по которому предлагал установить многотысячные штрафы для агрегаторов, сотрудничающих с водителями без «автогражданки». С 1 сентября, когда в силу вступит новый закон о такси, региональные власти смогут проверять наличие «правильной» страховки у водителей. И если таковой не обнаружат, то смогут отзывать разрешение на перевозку людей.

Ремонт машин в прошлом году сильно подорожал из-за санкций, при этом страховые выплаты для таксистов уменьшились, пришли к выводу в общественном совете. Средняя выплата при наступлении страхового случая составляла 70 822 рубля, хотя в 2020 году было 71 283 рубля. В то же время для остальных видов транспорта средняя выплата в прошлом году выросла на 10%.

В РСА подтвердили, что «автогражданка» для такси стоит дороже, чем для личных авто. Однако и страховые случаи для машин с шашечками наступают куда чаще. «Частота страховых событий в среднем по рынку составляет шесть процентов, а для такси — 35%. Это означает, что на сто полисов будет 35 случаев, — объяснил советник президента РСА Михаил Порватов. — Закон об организации страхового дела обязывает нас устанавливать тариф, адекватный степени риска. По статистике, такси проезжают в пять-шесть раз больше, чем личные авто, чаще попадают в аварии, при этом страховка для них дороже менее чем в четыре раза».

Количество ДТП по вине таксистов снижается. По информации Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, в 2022 году они совершили 3324 аварии, что на 10,2% меньше, чем в 2021-м.

Пассажир такси, случись что в дороге, сможет рассчитывать на компенсацию до полумиллиона рублей по ОСАГО, причем это не зависит от того, какой полис оформлен у водителя. Главное — чтобы он был. Крупные агрегаторы добровольно страхуют поездки пассажиров. Так, в «Яндекс.Такси» сообщили, что при травме или инвалидности сервис выплачивает пострадавшему до двух миллионов рублей. Конкретную сумму назначают по установленным кабмином правилам расчета страхового возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего.

Чтобы претендовать на выплату, нужно получить справку о травме, постановление по делу об административном правонарушении и обратиться с этими документами к агрегатору. Затем в течение двух недель страховая компания, с которой заключила договор служба заказа, примет решение о выплате и ее размере.

Теги: #ОСАГО #такси
Источник: Псковская Лента Новостей
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