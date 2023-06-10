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Житель Порхова в очередной раз попался полиции пьяным за рулем

Нетрезвого водителя, которого ранее уже подвергали административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановила полиция в Порхове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

У дома на улице Псковской полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21099. Выяснилось, что им управлял местный житель 1983 года рождения, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей транспортных средств помнить о том, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. И эта минутная слабость может стоить кому-то жизни!» - подчеркнули в ведомстве.