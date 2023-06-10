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Что делать при встрече с диким животным на дороге, рассказали псковичам

Что делать при встрече с диким животным на дороге, рассказали псковичам в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Каждый из тех, кто хотя бы раз в жизни выбирался за пределы населенного пункта на автомобиле, не мог не заметить на определенных участках трассы знаков, предупреждающих о возможности появления диких животных.

Столкновение с дикими животными может привести к разным последствиям. Многое здесь зависит и от скорости автомобиля, и от дорожных условий, и от размера зверя, а также и от внезапности его появления. Реакция водителя тоже играет далеко не последнюю роль, но в большинстве случаев живое препятствие возникает так стремительно, что среагировать просто нет возможности. В лучшем случае удается отделаться незначительными повреждениями автомобиля, в худшем – тяжелыми травмами, а то и летальным исходом.

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Появление диких зверей на дорогах наиболее вероятно в вечерних сумерках и ранним утром, когда движение не такое интенсивное, и хозяева леса чувствуют себя уверенно. К тому же, многие из них ведут ночной образ жизни. Учащаются несчастные случаи, связанные с наездами на животных и в брачный период последних.

«Чаще всего на наших дорогах можно столкнуться с косулями и лосями. Но не исключена возможность встречи со стадом диких кабанов или кочующим медведем. Все перечисленные животные, при столкновении с ними, могут нанести заметный урон вашему имуществу и здоровью. И наивно полагать, что миниатюрная косуля менее опасна, чем огромный лось», – рассказали в МЧС.

Известны случаи, когда во время аварии эту зверушки разбивали копытами лобовое стекло и пробивали голову либо водителю, либо пассажиру. Столкновение с лосем вообще может превратить машину в смятую консервную банку.

Чтобы избежать несчастного случая, водителю следует быть предельно внимательным. Вероятность появления животных возрастает по мере приближения к лесополосе. Но это не означает, что они не могут выскочить на дорогу с близлежащего поля. Поведение животного непредсказуемо.

«Если зверь вышел из леса и остановился в раздумьях, как быть дальше, немедленно останавливайтесь и даже не пытайтесь проскочить мимо него. Возможно, он просто оценит ситуацию и уйдет назад. Не стоит привлекать его внимание звуковым сигналом или дальним светом, рассчитывая напугать. Да, животное, скорее всего, испугается, но это не значит, что оно ринется в лес. Испуганный зверь может попытаться атаковать противника, а это не в интересах водителя», – добавили в ведомстве.

Не стоит увеличивать скорость, если вы заметили зверя, бегущего в сторону дороги по полю. Оценить быстроту его бега довольно трудно, также не стоит рассчитывать на то, водитель обязан обозначить место происшествия предупреждающим знаком и, если это возможно, убрать погибшее животное с проезжей части.

«Конечно, от подобных происшествий никто не застрахован, но определенные меры предосторожности принять можно. Но главное, за рулем ни в коем случае нельзя расслабляться и надеяться на авось. Ведь ставка здесь – жизнь. что он изменит направление. Увеличение скорости не снизит риск столкновения. Да, возможно зверя не удастся поймать на капот, но он может атаковать автомобиль сбоку, что тоже не очень приятно», – уточнили сотрудники МЧС.

Если же избежать столкновения не удалось, водитель обязан незамедлительно сообщить о происшедшем в полицию и в точности выполнять все полученные указания. Известить о ДТП необходимо даже в том случае, если никто из людей не пострадал. Чтобы обезопасить других участников движения, водитель обязан обозначить место происшествия предупреждающим знаком и, если это возможно, убрать погибшее животное с проезжей части.

«Конечно, от подобных происшествий никто не застрахован, но определенные меры предосторожности принять можно. Но главное, за рулем ни в коем случае нельзя расслабляться и надеяться на авось. Ведь ставка здесь – жизнь», – заключили в ведомстве.