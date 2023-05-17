Общество

Встретившие лосят псковичи стали обращаться в Полистовский заповедник

Встретившие лосят в лесу псковичи стали обращаться в Полистовский заповедник. Рекомендации по поводу того, как действовать при встрече с новорожденными животными в лесу, специалисты разместили в группе природоохранной зоны в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: А. Колотилин

«Мы начали получать обращения от жителей Псковской области о новорожденных лосятах. Призываем всех проявить бдительность и ответственность, очень важно знать, что делать, если вы обнаружили лосенка», - отметили в заповеднике.

Специалисты рассказали, что в Псковской области лосята появляются на свет с середины весны до начала лета.

«Главное, что нужно лосихе - тишина и покой. Поэтому постарайтесь воздержаться в это время года от посещения леса, особенно с собаками. Тем не менее, если вы оказались в лесу и обнаружили там лосенка, главное, что вы должны сделать - не трогать животное. Спокойно покиньте место, где вы нашли животное. Скорее всего лосиха где-то рядом, кормится или ушла, услышав людей. Она скоро вернется», - посоветовали в заповеднике.

Ранее сообщалось, что жители Новоржевского района неоднократно заявляли о встрече с медведем.