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Водитель достал нож во время спора на дороге в Великих Луках. ФОТО

Водитель автомобиля Hyundai в Великих Луках вышел из машины с ножом, получив претензии со стороны других участников дорожного движения. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Вот такие неадекваты населяют наш город! Грубо нарушил правила при проезде кругового движения, создал аварийную ситуацию. После предъявленных претензий выскочил с ножом», - рассказал очевидец.

В комментариях подписчики сообщества рекомендовали автору публикации обратиться в полицию.