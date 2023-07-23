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АвтоМир / За рулём

Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения

31.07.2023 09:55|ПсковКомментариев: 1

Псковская область заняла 75 место в рейтинге регионов по доступности бензина для населения. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Объем бензина марки АИ-92, который можно купить на чистую среднюю зарплату в месяц, в Псковской области составил 720 литров. Цена бензина марки АИ-92 в регионе в июне - 48 рублей 60 копеек. С начала года цена топлива здесь увеличилась на 1,6%. 

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 1 место - Ненецкий автономный округ;
  • 9 место - Санкт-Петербург;
  • 10 место - Мурманская область;
  • 15 место - Архангельская область;
  • 23 место - Ленинградская область;
  • 29 место - Республика Карелия;
  • 34 место - Вологодская область;
  • 43 место - Новгородская область;
  • 58 место - Калининградская область.

Эксперты отмечают, что в первом полугодии 2023 года бензин в России дорожал быстрее, чем в прошлом году. В июне средняя цена автомобильного бензина марки АИ-92 в целом по стране составила 48,37 рубля за литр, что на 2,5% больше, чем в декабре 2022 года. В тот же период прошлого года подорожание было всего на 0,1%. При этом рост цен на бензин в 2023 году укладывается в рамки потребительской инфляции, которая составила в первом полугодии 2,8%.

Согласно исследованию, цены на бензин по итогам первого полугодия 2023 года выросли почти во всех российских регионах. В июне средняя цена на бензин АИ-92 по сравнению с декабрем прошлого года снизилась только на Чукотке. В июне средние цены на бензин АИ-92 в регионах изменялись в диапазоне от 44,90 рубля за литр до 60 рублей, при среднероссийском уровне 48,37 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, причем темпами более высокими, чем инфляция, что ведет к повышению доступности бензина, поясняют аналитики.

Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг субъектов по доступности бензина для населения.

Он строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в России марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта на среднюю заработную плату. Объем топлива, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с мая 2022 года по апрель 2023 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2023 года.

Теги: #регион60 #бензин #рейтинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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