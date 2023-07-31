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Великолучанин лишился автомобиля за многократное нетрезвое вождение

Нетрезвого водителя, которого ранее уже подвергали административному наказанию за управление транспортом в состоянии опьянения, остановили полиццейские в Великих Луках 30 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Автомобиль Chevrolet остановили для проверки у дома на улице Комсомольской в Великих Луках. В ходе проверки выяснялось, что за рулем находился житель Великолукского района, мужчина 1985 года рождения. Ранее он уже был неоднократно судим, подвергался административному наказанию за вождение в нетрезвом виде и был лишен права управления транспортом. Однако эти факты не помешали ему сесть за руль в нетрезвом виде снова.

Автомобиль у водителя изъяли. По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.