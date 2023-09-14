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Какие ошибки при мойке машины портят покрытие, объяснил автоэксперт

На первый взгляд, мойка автомобиля – достаточно простая процедура. Однако, если вы решили помыть машину самостоятельно, нужно соблюдать определенные правила, уверен автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Прежде всего, по его словам, нельзя мыть машину на солнце.

«Главное, чего не надо делать, – это мыть машину под прямыми солнечными лучами, если вы не можете ее быстро вытереть. Потому что образующиеся при этом маленькие лужицы превращаются в линзы, в увеличительные стекла, и попадающие на них солнечные лучи начинают действовать, как лазер. Они, конечно, не сразу прожгут лакокрасочное покрытие, но нанести ему определенный ущерб могут, особенно если это повторяется с какой-то периодичностью. Поэтому лучше мыть автомобиль в тени или под крышей – в любом разрешенном месте», – сказал Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

Не рекомендуется мыть автомобиль составами, предназначенными для других целей, например, для смывания жира с посуды, продолжил он.

«Я знаю людей, которые моют автомобили средствами для мытья посуды, утверждая, что раз со сковородки хорошо смывается жир, то и с машины смоется. Химический состав моющих средств схожий, но добавки предназначены для разных вещей. Автомобильный кузов все-таки не сковородка, и жир от пригоревшей колбасы там вряд ли можно увидеть. В критических ситуациях, когда ваш автомобиль сильно загрязнен, и вы готовы его мыть самостоятельно, можно использовать средство для мытья посуды. Но не зря химическая промышленность, в том числе российская, выпускает специальные составы для мытья автомобилей», – отметил Максим Ракитин.

Автоэксперт советует также приобрести средство для удаления следов насекомых, так как не все автомобильные шампуни справятся с подобными загрязнениями.

Еще одна распространенная ошибка – многократное использование губок и тряпок для мытья машины, добавил автоэксперт.

«Губка или тряпка, которой вы моете автомобиль, должна быть чистой и новой. Если вы использовали ее для того, чтобы смывать сильную грязь, то в поры губки, даже автомобильной, могли попасть соринки, песчинки, елочные иголки, и в итоге вы абразивным слоем будете натирать свой автомобиль. С первого или второго раза это будет незаметно, но если губка или тряпка достаточно старая, а ее структура уже нарушена, внутри грязи будет не меньше, чем было на вашем автомобиле», – объяснил Максим Ракитин.

Продукты жизнедеятельности птиц желательно смывать с кузова как можно быстрее, потому что эти белые пятна содержат кислоты, которые могут испортить лакокрасочное покрытие, заключил автоэксперт.