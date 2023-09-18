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Жители Пскова присоединились ко Дню памяти погибших мотоциклистов. ВИДЕО

Жители Пскова 18 сентября присоединились ко Дню памяти погибших мотоциклистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы в мотоклубе «HoSt Псков».

Видео: pskov.camera

Колонна мотоциклистов проследовала по маршруту: Крестовское шоссе – Октябрьский проспект – Ольгинский мост – улица Максима Горького – Комсомольская площадь. В 20:00 одновременно с другими городами в Пскове зажгли свечи и фары, состоялась минута молчания.

Всемирный день памяти погибших мотоциклистов отмечается ежегодно 18 сентября. Традиция отмечать День памяти мотоциклистов началась с 2008 года. Водитель Bentley в городе Симферополь сбил 25-летнюю мотоциклистку. День ее похорон, 18 сентября, превратился в целую акцию. После этого случая каждый год байкеры организовывали День памяти. Идея понравилась мотоциклистам разных стран, и такое мероприятие стали проводить во всех уголках Земли.