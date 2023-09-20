АвтоМир / За рулём

Цены на бензин на бирже упали на 10-11%

Цена бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу после вступления в силу временного запрета экспорта топлива снизилась почти на 10% и почти на 11% соответственно, дизельное топливо подешевело на 14,5%, свидетельствуют данные торгов.

Марка бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подешевела на 9,63%, до 55 925 рубля за тонну. Цена на бензин Аи-95 снизилась на 10,76%, до 59 362 рублей за тонну, пишет РИА Новости.

Стоимость дизельного топлива по итогам торгов пятницы упала на 14,52%, до 61 431 рублей за тонну.

Правительство России 21 сентября ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка.