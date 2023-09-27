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Требования к легковому такси утвердили в Псковской области

Пробка из автобусов образовалась на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО

Требования к легковому такси утвердили в Псковской области

Требования к легковому такси утвердили в Псковской области

АвтоМир / За рулём

Пробка из автобусов образовалась на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО

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Пробка из автобусов образовалась на Октябрьском проспекте в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей Более десятка автобусов стоят в ряд в сторону центра. Очевидцы сообщают, что видят такое уже не в первый раз.