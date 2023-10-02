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Автомобилист в форме не уступил дорогу автобусу в Пскове и нагрубил водителю

Гражданский автомобиль под управлением человека в форме не уступил дорогу рейсовому автобусу №52, который ехал по главной дороге в Пскове днем 2 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, инцидент произошел около 16:28 на пересечении улиц Максима Горького и Красноармейской.

«Водитель автобуса резко затормозил и смог избежать столкновения. Потом водитель автобуса вышел, зашёл в салон, уточнил, все ли в порядке с пассажирами. Одна женщина упала, пожилая, от претензий отказалась, водитель предложил ей написать заявление, она не захотела», - рассказали очевидцы.

По словам водителя, в легковом автомобиле Lada сидели старший лейтенант полиции и старший сержант.

«Водитель легкового автомобиля нагрубил водителю автобуса, сказал, мол, езжайте уже по своим делам», - отметили очевидцы и добавили, что автобус оснащён видеорегистратором.