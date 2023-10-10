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Псковских курсантов призвали соблюдать дисциплину на дорогах

О соблюдении требований дорожной безопасности и ответственности за их нарушение обучающимся Псковского филиала университета ФСИН России рассказала старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Юлия Федорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Она проинформировала курсантов о состоянии дорожно-транспортного травматизма в областном центре, акцентируя внимание на основных правонарушениях, которые допускают водители транспортных средств. Автоинспектор подробно разобрала с обучающимися Псковского филиала университета причины совершения дорожно-транспортных происшествий и обсудила правила поведения при возникновении конфликтных ситуаций между участниками ДТП.

В завершение Юлия Федорова ответила на вопросы аудитории и пожелала всем быть дисциплинированными и предельно осмотрительными на дороге, тем самым обеспечивая не только свою безопасность, но и безопасность всех участников дорожного движения.