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Причины появления галлюцинаций за рулем назвала водителям псковская ГИБДД

Управление Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области напомнило водителям о серьезной опасности переутомления. Соответствующая публикация размещена на сайте регионального УМВД в воскресенье, 26 ноября.

«Самое распространенное объяснение причины любого ДТП - не справился с управлением! Но за этой общей фразой часто прячется банальная усталость водителя, - отметили автоинспекторы. - Переутомленное состояние водителя неминуемо приводит к тяжелейшим последствиям как для самого водителя и его пассажиров, так и для других участников дорожного движения. Неуправляемый автомобиль, даже легковой, весом 2-3 тонны, движущийся со скоростью 50-80 километров в час, способен натворить немало бед. А что уж говорить о крупногабаритном транспорте».

В Госавтоинспекции подчеркнули: водителю необходимо всегда помнить, что в результате переутомления у человека ощутимо снижается способность сознательно контролировать свои движения.

«Ощущаются резкий упадок сил, возникает одышка, учащенное сердцебиение. Одно из самых опасных проявлений усталости с которым может столкнуться водитель, - это зрительный обман. Перед ним на дороге могут "возникать" препятствия, разные предметы и объекты, которых там на самом деле нет, - рассказали в Госавтоинспекции. - Обычно эти галлюцинации четко проявляются, когда человек активно старается побороть сонливость, наваливающуюся на него с каждой секундой все сильнее. В результате, водитель оказывается в пограничном состоянии, когда совершенно не осознает, что уже заснул, и продолжает оставаться в уверенности, что еще бодрствует».

Для того, чтобы напомнить автомобилистам о важности отдыха в преддверии длительной поездки, сотрудники региональной Госавтоинспекции проводят профилактические лектории с автолюбителями, а также вручают участникам дорожного движения тематические буклеты.

Фото: 60.мвд.рф