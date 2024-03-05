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Великолучанин несколько раз попался пьяным за рулем и лишился автомобиля

42-летнего жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за неоднократное управление автомобилем в состоянии опьянения (часть 1 статьи 264.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукском городском суде.

Установлено, что 24 декабря подсудимый в очередной раз сел за руль в нетрезвом виде. При этом ранее мужчину привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. В ночь на 25 декабря нетрезвого водителя остановили сотрудники ДПС.

При назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие наказание - полное признание своей вины и раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении мужчины малолетнего ребенка, его состояние здоровья, положительные характеристики с места работы и по месту жительства. Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, суд не установил.

В итоге мужчине назначили наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Кроме того, на основании пункта «д» части 1 статьи 104.11 УК РФ конфискован в доход государства автомобиль мужчины, за рулем которого его задержали сотрудники ГИБДД.

Приговор суда в законную силу пока не вступил