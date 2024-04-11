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Зарядные станции для электромобилей могут появиться на парковках псковских торговых центров - Борис Елкин

Зарядные станции для электромобилей могут появиться на парковках торговых центров в Пскове. Об этом глава города Борис Елкин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Уже появились инвесторы, готовые поставить подобные заправки в местах общего пользования, таких как парковки торговых центров. Ряд бизнесменов этим интересуется. Реальность такова, что количество электромобилей за последние годы выросло в разы, спрос растет, есть много туристов. Нужно идти в ногу со временем, количество таких заправок должно расти», – сказал глава города.

По его словам, зарядную станцию у театра перенесут в другое место. «Располагаться она будет на парковке за Домом семьи. На этом месте появится другая заправка, меньше размером и меньше по мощности. Сделаем так, чтобы заправка вписывалась в стилистику данного места», – отметил Борис Елкин.

Он добавил, что зарядная станция для электромобилей на улице Пушкина пользуется популярностью.