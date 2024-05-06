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АвтоМир / За рулём

Акцию «Георгиевская ленточка» провели дорожные полицейские в Великолукском и Куньинском районах

09.05.2024 20:20|ПсковКомментариев: 0

Акцию «Георгиевская ленточка» провели сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» сегодня, 9 мая, в День Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фотографии: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

Дорожные полицейские вручали водителям символ Великой Победы, поздравляли с праздником и напоминали о требовании неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

 

Мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели на территории Великолукского и Куньинского районов.

Теги: #день Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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