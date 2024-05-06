Акцию «Георгиевская ленточка» провели дорожные полицейские в Великолукском и Куньинском районах

Акцию «Георгиевская ленточка» провели сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Великолукский» сегодня, 9 мая, в День Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.
Фотографии: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»
Дорожные полицейские вручали водителям символ Великой Победы, поздравляли с праздником и напоминали о требовании неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, провели на территории Великолукского и Куньинского районов.