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АвтоМир / За рулём

Алгоритм действий на случай угона автомобиля назвал эксперт

05.06.2024 22:00|ПсковКомментариев: 0

План последовательных действий на случай угона автомобиля озвучил преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин.

«Прежде всего примите во внимание тот расчет, что, возможно, угона не было: за него часто принимают перемещение автомобиля на штрафстоянку. Проверить эту версию можно самостоятельно, используя приложение «Парковки России» или позвонив в полицию по телефону 112. Сотрудник полиции при сообщении госномера и места оставления автомобиля подскажет вам, была ли перемещена машина на штрафстоянку, и если да, то куда и как ее забрать. Если ответ дежурной части будет неутешительным, вы тут же по телефону заявляете о совершении преступления — автоугоне. Дежурный опросит вас о существенных приметах угнанного автомобиля и передаст ориентировку на него в ГАИ. Не стоит уходить с места: к вам должен приехать наряд полиции, чтобы взять у вас показания», — цитирует его RuNews24.

Эксперт добавил, что заявление об угоне можно также написать в ближайшем полицейском участке.

«Возьмите с собой паспорт и СТС. В заявлении напишите о подробностях происшествия: где это было, когда и в какое время. Опишите приметы автомобиля: потертости, сколы, наклейки, вмятины как на кузове, так и на визуально скрытых частях авто. После того как у вас примут заявление, потребуйте от дежурного выдать вам талон КУСП — выписку из книги учета сообщений о происшествиях. Талон КУСП вам также потребуется в страховой компании. Дата, указанная на талоне КУСП, будет основанием для жалоб на бездействие полиции, если таковое случится. Если полиция предложит вам отдать ключи от машины и СТС, попросите расписку в получении. Через 3 дня после регистрации заявления вам должны выдать постановление о возбуждении уголовного дела, заберите его в том участке, в котором писали заявление об угоне», — рассказал Антон Палюлин.

Следующий шаг — это заявление в страховую. Если есть полис КАСКО с указанием соответствующего риска в страховом договоре, следует сообщить в страховую компанию об угоне автомобиля и подать заявление на получение страховой выплаты. Сделать это надо не позднее двух дней после угона.

«Если вы получили страховую выплату за угон по КАСКО, а позднее машина нашлась, то страховая компания предложит вам заключить соглашение: либо вернуть страховое возмещение, либо отдать автомобиль в пользу страховой компании. Рекомендуем выбирать последний вариант, поскольку у угнанных автомобилей часто бывают перебиты VIN-номера, из-за чего становится крайне сложно их в дальнейшем реализовать. Кроме того, на краденых автомобилях могли совершаться и иные преступления», — заключил собеседник издания.

Источник: Псковская Лента Новостей
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