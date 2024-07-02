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Водитель Mercedes в Пскове оплатил задолженность после ареста автомобиля

Водитель Mercedes-Benz в Пскове оплатил задолженность за аренду коммерческой недвижимости после ареста автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП России по Псковской области.

Фото: УФССП России по Псковской области

На исполнении в отделении судебных приставов города Пскова №2 находилось исполнительное производство в отношении индивидуального предпринимателя. Между арендодателем и арендатором был заключен договор аренды коммерческой недвижимости, по условиям которого арендатору (ответчику) передано в пользование нежилое помещение. Кроме этого, к договору заключено дополнительное соглашение о порядке ежемесячной предоплаты. У арендатора возникла задолженность в размере свыше 550 00 рублей по уплате за аренду, и он решил разорвать соглашение.

В связи с этим, арендодатель (истец) обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Псковской области с требованием в защиту нарушенного права. Суд удовлетворил исковое заявление и обязал ответчика погасить основной долг, а также пени за просрочку.

В качестве обеспечения исполнения требований исполнительного документа судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

Должник приехал в отделение судебных приставов на Mercedes-Benz E-Класс 200. В ходе личного приема судебному приставу-исполнителю стало известно о наличии автотранспортного средства у должника и подтвердилось его нежелание оплачивать задолженность. Исходя из этих факторов, судебный пристав-исполнитель арестовал автотранспортное средство и установил

блокираторы колес.

Кроме того, в отношении должника составили протокол в соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания).

Судебные приставы напоминают, что в случае неуплаты задолженности транспортные средства подвергаются аресту, оценке, а далее реализации. Мужчина, понимая, что может остаться без средства передвижения, погасил всю задолженность.